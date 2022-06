Via Sabatini: Marino o Petrachi o Meluso per la sostituzione (Di venerdì 3 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Pierpaolo Marino o Gianluca Petrachi: il nome del nuovo direttore sportivo della Salernitana dovrebbe uscire dal ballottaggio tra l’attuale direttore generale dell’Udinese e tra l’ex diesse di Torino e Roma. Una evoluzione incredibile della situazione, in casa granata, seguita all’inopinato addio di Walter Sabatini dopo lo strappo consumatosi nella notte tra mercoledì e giovedì con il presidente Danilo Iervolino ed il suo entourage. Sabatini, a Milano per portare avanti alcune operazioni di mercato per conto della Salernitana, ha ricevuto una pec dal club granata con la quale ha annunciato la volontà di non depositare il contratto rinnovato per tutta la prossima stagione e, dunque, di chiudere immediatamente il rapporto di collaborazione. IL SILENZIO DI IERVOLINO Attraverso i canali ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 3 giugno 2022) di Marco De Martino SALERNO – Pierpaoloo Gianluca: il nome del nuovo direttore sportivo della Salernitana dovrebbe uscire dal ballottaggio tra l’attuale direttore generale dell’Udinese e tra l’ex diesse di Torino e Roma. Una evoluzione incredibile della situazione, in casa granata, seguita all’inopinato addio di Walterdopo lo strappo consumatosi nella notte tra mercoledì e giovedì con il presidente Danilo Iervolino ed il suo entourage., a Milano per portare avanti alcune operazioni di mercato per conto della Salernitana, ha ricevuto una pec dal club granata con la quale ha annunciato la volontà di non depositare il contratto rinnovato per tutta la prossima stagione e, dunque, di chiudere immediatamente il rapporto di collaborazione. IL SILENZIO DI IERVOLINO Attraverso i canali ...

