Ucraina | Conte | concentrare tutti gli sforzi per un negoziato

(Di venerdì 3 giugno 2022) "Ho vissuto questi 100 giorni con una forte preoccupazione, dopo due anni e più di pandemia non ci meritavamo questa guerra in Europa. Dobbiamogliper unin modo da ...

Lo afferma il presidente M5s Giuseppeal forum ANSA. .Non incoraggeremo né permetteremo all'di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo ... poi con l'impresentabile Giuseppee infine con il molto qualificato ma poco sensibile alla ... Ucraina: Conte, se guerra continua autunno in recessione "Lo dissi a Draghi quando lo incontrai per le questioni sull'aumento delle spese militari: si prefigurava una situazione economica drammatica, dalle bollette ai costi dei generi alimentari, con una pr ..."Ho vissuto questi 100 giorni con una forte preoccupazione, dopo due anni e più di pandemia non ci meritavamo questa guerra in Europa. (ANSA) ...