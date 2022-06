Torino | picchiato da una baby gang di spacciatori sotto casa | ' Denuncio da 6 anni | ma sono ancora lì'

(Di venerdì 3 giugno 2022) Denunciava la situazionesua da ben 6, finché sabato 28 maggio, in serata, non è stato aggredito . Alberto Caneglias è un designer e nonostante lavori a Milano, ha deciso di comprare ...

Leggi anche >choc, inseguimento in strada con un machete: un ferito E, al Corriere della ... nemmeno lo stesso Alberto, che racconta di essere statodalla baby gang di spacciatori . '......da un uomo di 50 anni che nella primavera dell'anno scorso raccontava di essere stato... la scultura per 'ricordare la notte di Sigonella' Secondo il pm diPaolo Cappelli la donna, poi ...Denunciava la situazione sotto casa sua da ben 6 anni, finché sabato 28 maggio, in serata, non è stato aggredito. Alberto Caneglias è un designer e nonostante lavori a Milano, ...Ha denunciato la situazione per sei anni. Finché sabato sera non è stato aggredito sotto casa. Alberto Caneglias, designer, nonostante il lavoro a Milano ha deciso di comprare casa nella sua Torino, a ...