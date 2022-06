Top Gun | Maverick bandito in Cina per la bandiera di Taiwan sul giubbotto di Tom Cruise

(Di venerdì 3 giugno 2022) Top Gun:è stato censurato inper via della presenza delladisu unindossato da Tom, i produttori sono intenzionati a smettere di compiacere i censori cinesi. Top Gun:rischia di essereindopo che i produttori hanno deciso di ripristinare ladisul retro delindossato da Tomnel blockbuster. Nel classico originale del 1986, il tenente Pete '' Mitchell indossa unbomber in pelle con alcune toppe sul retro per commemorare i viaggi della corazzata di suo padre in Giappone edal 1963 al 1964. Ma ...

ROMA. Tom Cruise sbanca il botteghino con il sequel del film simbolo degli anni Ottanta. Tra flash back del protagonista e fili della memoria riannodati attraverso nuovi e vecchi personaggi "Top Gun: Maverick" richiama pubblico in ogni fascia d'età. Il sequel ha conquistato il primato del box office per il lungo ponte del Memorial Day con un totale di 160,5 milioni di dollari. Gli ...Top Gun: Maverick è stato censurato in Cina per via della presenza della bandiera di Taiwan su un giubbotto indossato da Tom Cruise, i produttori sono intenzionati a smettere di compiacere i censori c ...