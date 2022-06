The Boys 3 su Prime Video, al via dal 3 giugno: trama e cast con la new entry Jensen Ackles (Di venerdì 3 giugno 2022) Debutta finalmente The Boys 3 su Prime Video: dal 3 giugno c’è la nuova stagione sulla piattaforma di streaming di Amazon. A quasi due anni di distanza dalla seconda stagione, tutto è cambiato per Butcher e i suoi “ragazzacci”. Tra i The Boys e i Sette sembra esserci una sorta di tregua, e ciò permette ai due gruppi avversari di andare avanti con le proprie vite. O almeno provarci. Butcher è ancora in lutto per la morte di Becca, uccisa da uno scatto d’ira dal figlio Ryan, che sappiamo avere ereditato i poteri del padre, Patriota. Hughie sta ancora insieme a Starlight, e non lavora più per i The Boys, ma è al servizio di Vic Neuman, una donna del Congresso che ha segretamente il potere di far esplodere le teste a chiunque si opponga alla Vought – potere di cui Hughie è ignaro. ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Debutta finalmente The3 su: dal 3c’è la nuova stagione sulla piattaforma di streaming di Amazon. A quasi due anni di distanza dalla seconda stagione, tutto è cambiato per Butcher e i suoi “ragazzacci”. Tra i Thee i Sette sembra esserci una sorta di tregua, e ciò permette ai due gruppi avversari di andare avanti con le proprie vite. O almeno provarci. Butcher è ancora in lutto per la morte di Becca, uccisa da uno scatto d’ira dal figlio Ryan, che sappiamo avere ereditato i poteri del padre, Patriota. Hughie sta ancora insieme a Starlight, e non lavora più per i The, ma è al servizio di Vic Neuman, una donna del Congresso che ha segretamente il potere di far esplodere le teste a chiunque si opponga alla Vought – potere di cui Hughie è ignaro. ...

