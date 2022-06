Tabaccaio ucciso a Napoli | vedova denuncia atto vandalico

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Ancora violenza nella stazione della metropolitana di Chiaiano, a, dove, l’8 giugno 2019, ilUlderico Esposito subì una violenta aggressione per mano di un migrante ritenuto colpevole di omicidio preterintenzionale e condannato a 8 anni di carcere: ladi Ulderico, Daniela Manzi, si è recata nel vicino commissariato di polizia perre unperpetrato ieri sera, intorno alle 22, da un uomo verosimilmente affetto da problemi psichici il quale ha gravemente danneggiato l’insegna del negozio. “Quanto è successo – dice la criminologa Antonella Formicola, amica della Manzi – ha fortemente scosso Daniela e ravvivato in lei il dolore per la morte del marito. Ormai la violenza in città sta dilagando ...

Advertising

tripps42 : La Banda ogni tanto commissiona ai giovani fascisti anche di eliminare alcune persone poco gradite, come nel caso d… -

ilgazzettino.it

... qualche anno fa, nel momento della vincita, anche 2 milioni di euro alche gli aveva ... visto che nel 2020 ha confessato al giudice di averla compagna, Keonna Graham, in una stanza d'...Quest'ultimo, ex Direttore dei servizi amministrativi della scuola di Catona ea Gallico, venne barbaramentedalla ndrangheta, il 25 maggio di cinque anni fa mentre tornava a casa ... Il tabaccaio Birolo in aula ad ascoltare le proteste dei magistrati ROVIGO - Ora, il quadro è completo, perlomeno per quanto riguarda i processi di primo grado, per l'omicidio avvenuto il 4 febbraio del 2021 a Sant'Apollinare, nel cosiddetto "campo rom", un gruppetto ...