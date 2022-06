Stragi del ’92 | i misteri e il ruolo dei Graviano nel libro di Palazzolo | “Quei mafiosi hanno ancora un ruolo | non si può allentare carcere duro”

Advertising

fattoquotidiano : Quando a Falcone rinfacciavano di essere rimasto vivo. Ascolta Mattanza, il podcast sulle stragi del 92'. Prime 4… - Agenzia_Ansa : Giro di vite del premier canadese Justin Trudeau sulle armi, dopo le recenti stragi negli Usa #ANSA - ilfattovideo : Stragi del ’92, i misteri e il ruolo dei Graviano nel libro di Palazzolo: “Quei mafiosi hanno ancora un ruolo, non… - ExOpportunities : @m1m6mmm @SkyTG24 Detto questo il motivo per cui ci sono cosí tante stragi nelle scuole e chiese in USA é anche per… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Quando a Falcone rinfacciavano di essere rimasto vivo. Ascolta Mattanza, il podcast sulle stragi del 92'. Prime 4 pun… -

Il Fatto Quotidiano

Le armi sono ' la prima causa di morte per i bambini in America, piùcancro ', ha proseguito il presidente Usa. 'È il momento di agire, non possiamo deludere di nuovo gli americani. Quante altre ...Lo Stato di New York alza l'età per l'acquisto di fucili semiautomatici da 18 a 21 anni. Il via libera segue ledi Buffalo eTexas dove hanno perso la vita 31 persone. "Dobbiamo fare qualcosa questa volta" sulle armi: "non si tratta di strappare le armi a qualcuno o diffamare chi ha armi legalmente" ... Stragi del ’92, i misteri e il ruolo dei Graviano nel libro di Palazzolo: “Quei mafiosi hanno… «Dobbiamo fare qualcosa questa volta» sulle armi: «non si tratta di strappare le armi a qualcuno o diffamare chi ha armi legalmente». Lo ha detto il presidente Joe ..."Adesso basta. Dopo Columbine, Sandy Hook, Orlando e Las Vegas nulla è stato fatto. Questa volta dobbiamo agire" sulle armi perché gli ospedali e le scuole sono diventati "campi di sterminio qui in Am ...