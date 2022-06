State of Play: Marvel’s Spider-Man Remastered e Miles Morales in arrivo su PC (Di venerdì 3 giugno 2022) Confermati su PC Marvel’s Spider-Man Remastered ed il seguito Miles Morales, durante lo State of Play. Scopriamo i dettagli in questa news L’apprezzato Marvel’s Spider-Man (qui la nostra recensione in merito) ed il suo seguito, intitolato Spider-Man: Miles Morales (del quale trovate qui la nostra recensione della versione PS5), sono tornati protagonisti durante il recentissimo State of Play, nel quale Sony ha confermato l’arrivo di entrambi i titoli su PC. I due lavori di Insomniac Games sono riusciti a riscuotere un ottimo successo di pubblico e critica, ed a breve anche anche gli utenti PC potranno finalmente godersi queste ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 3 giugno 2022) Confermati su PC-Maned il seguito, durante loof. Scopriamo i dettagli in questa news L’apprezzato-Man (qui la nostra recensione in merito) ed il suo seguito, intitolato-Man:(del quale trovate qui la nostra recensione della versione PS5), sono tornati protagonisti durante il recentissimoof, nel quale Sony ha confermato l’di entrambi i titoli su PC. I due lavori di Insomniac Games sono riusciti a riscuotere un ottimo successo di pubblico e critica, ed a breve anche anche gli utenti PC potranno finalmente godersi queste ...

