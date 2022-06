Roma, polemiche per il giardino intitolato ad Almirante. Lo stop di Gualtieri: «Non si chiamerà così» (Di venerdì 3 giugno 2022) «La toponomastica è una competenza di Roma Capitale, e noi non intitoleremo un’area verde a Giorgio Almirante». Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, stoppa le polemiche degli ultimi giorni dopo l’approvazione della mozione di intitolare un’area verde nel quartiere di Tor Bella Monaca al segretario del Msi, Giorgio Almirante. «Roma – prosegue il primo cittadino della Capitale – è medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione». La mozione era stata presentata nei giorni scorsi dal capogruppo della Lega (ed ex Forza Nuova) Emanuele Licopodio, ed era stata approvata durante il consiglio del Municipio VI, l’unico nella capitale con una maggioranza di ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) «La toponomastica è una competenza diCapitale, e noi non intitoleremo un’area verde a Giorgio». Il sindaco di, Robertopa ledegli ultimi giorni dopo l’approvazione della mozione di intitolare un’area verde nel quartiere di Tor Bella Monaca al segretario del Msi, Giorgio. «– prosegue il primo cittadino della Capitale – è medaglia d’oro al valor militare per il suo contributo alla Resistenza e non dimentica la storia, i principi e i valori della Costituzione». La mozione era stata presentata nei giorni scorsi dal capogruppo della Lega (ed ex Forza Nuova) Emanuele Licopodio, ed era stata approvata durante il consiglio del Municipio VI, l’unico nella capitale con una maggioranza di ...

