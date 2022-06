Roma, Mourinho: “Aver vinto la Conference League per noi è come la Champions” (Di venerdì 3 giugno 2022) “La vittoria della Conference League a Tirana mi ha fatto sentire come forse non mi sono mai sentito. È stata la nostra Champions”. Lo ha detto in un intervento all’Università di Lisbona José Mourinho sulla vittoria della Conference League con la sua Roma contro il Feyenoord a Tirana: “Sono diventato molto meno egocentrico, diventando una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) “La vittoria dellaa Tirana mi ha fatto sentireforse non mi sono mai sentito. È stata la nostra”. Lo ha detto in un intervento all’Università di Lisbona Josésulla vittoria dellacon la suacontro il Feyenoord a Tirana: “Sono diventato molto meno egocentrico, diventando una persona che vive molto più per gli altri che per me stesso”. SportFace.

