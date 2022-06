Raised by Wolves 2 sarà l'ultima stagione, la serie è stata cancellata (Di venerdì 3 giugno 2022) HBO Max ha annunciato che Raised by Wolves 2 è l'ultima stagione della serie, ma c'è ancora una speranza per una conclusione su un'altra emittente. Raised by Wolves 2 sarà l'ultima stagione della serie prodotta da Ridley Scott: HBO Max ha confermato che è stata cancellata. Il progetto era stato creato da Aaron Guzikowski e aveva come protagonista due androidi che avevano il compito di allevare bambini umani su un misterioso pianeta. HBO Max ha dichiarato: "Anche se non avremo una terza stagione di Raised by Wolves - Una nuova umanità, siamo incredibilmente grati per il cast e la troupe stellari, i nostri creatori Aaron ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 3 giugno 2022) HBO Max ha annunciato cheby2 è l'della, ma c'è ancora una speranza per una conclusione su un'altra emittente.byl'dellaprodotta da Ridley Scott: HBO Max ha confermato che è. Il progetto era stato creato da Aaron Guzikowski e aveva come protagonista due androidi che avevano il compito di allevare bambini umani su un misterioso pianeta. HBO Max ha dichiarato: "Anche se non avremo una terzadiby- Una nuova umanità, siamo incredibilmente grati per il cast e la troupe stellari, i nostri creatori Aaron ...

