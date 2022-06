Putin licenzia altri cinque generali russi: da Dvornikov a Kukushkin, ecco le nuove "vittime" dello zar (Di venerdì 3 giugno 2022) Vladimir Putin mischia ancora le carte delle forze armate. Lo stallo dell'avanzata in Ucraina ha infatti spinto il presidente russo ad allontanare altri cinque generali del suo esercito. A pagare... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 3 giugno 2022) Vladimirmischia ancora le carte delle forze armate. Lo stallo dell'avanzata in Ucraina ha infatti spinto il presidente russo ad allontanaredel suo esercito. A pagare...

Advertising

HuffPostItalia : Cresce il dissenso. Putin licenzia 115 soldati della Rosgvardia: 'Non volevano combattere' - cala_l_asso : RT @hystrionico1984: @Agenzia_Ansa Putin comprerà anche la vostra agenzia e poi vi licenzia. ?????? - hystrionico1984 : @Agenzia_Ansa Putin comprerà anche la vostra agenzia e poi vi licenzia. ?????? - talla53 : @SkyTG24 Putin o li uccide oppure li licenzia. In un modo o in un'altro li elimina. Non c'è differenza con Hitler s… - APizzamiglio : @TgLa7 il presidente guitto licenzia gli ufficiali come cambiare t-short, ma allora non c'è differenza con Putin,tu… -