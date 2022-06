Primo bikini per Ilary Blasi, nella sua piscina con i figli (Di venerdì 3 giugno 2022) Un 2 giugno in totale relax per Ilary Blasi che è rimasta nella sua villa facendo il Primo bagno in piscina con i suoi figli. Primo bikini postato per la conduttrice dell’Isola dei famosi e ovviamente prova costume superata a pieni voti. Bellissima si lascia fotografare, posta lo scatto, mostra qualche dettaglio e poi pubblica le immagini dei figli, di Cristian e Isabel che giocano insieme nell’acqua. Non è ancora arrivata l’estate ma il cado è in anticipo e una dopo l’altra le vip mostrano il Primo costume. Meritato riposo oggi per Ilary Blasi che tra una puntata e l’altra del suo reality show viaggia tra Roma e Milano, tra gli studi televisivi e la casa dove vive felice con i suoi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 giugno 2022) Un 2 giugno in totale relax perche è rimastasua villa facendo ilbagno incon i suoipostato per la conduttrice dell’Isola dei famosi e ovviamente prova costume superata a pieni voti. Bellissima si lascia fotografare, posta lo scatto, mostra qualche dettaglio e poi pubblica le immagini dei, di Cristian e Isabel che giocano insieme nell’acqua. Non è ancora arrivata l’estate ma il cado è in anticipo e una dopo l’altra le vip mostrano ilcostume. Meritato riposo oggi perche tra una puntata e l’altra del suo reality show viaggia tra Roma e Milano, tra gli studi televisivi e la casa dove vive felice con i suoi ...

