Ponte 2 giugno, Confesercenti: Napoli e Campania protagoniste, 160.000 presenze e 50 milioni di incassi. (Di venerdì 3 giugno 2022) Napoli e la Campania sono invasi da turisti: l'economia (anche indiretta) risale e le previsioni per l'estate sono molto confortanti. E' quanto emerge dall'analisi condotta del "Centro Studi" di ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 3 giugno 2022)e lasono invasi da turisti: l'economia (anche indiretta) risale e le previsioni per l'estate sono molto confortanti. E' quanto emerge dall'analisi condotta del "Centro Studi" di ...

Advertising

CronacheMc : MACERATA - Le bombe hanno colpito la zona delle Vergini. Oggi alla 21 serata in memoria di quei fatti, il 14 giugno… - barbymore78 : Vogliamo farci mancare un bel raffreddore mentre tutti sono al mare? Non bastava lavorare durante il ponte del 2 giugno!!! ???? - Ansa_ER : Turismo: Visit Rimini, avvio di stagione da 'record'. Triplicate presenze per ponte 2 Giugno rispetto allo scorso a… - Pius_XII : RT @byoblu: Festa della Repubblica triste oggi per gli italiani che partono per il ponte del 2 giugno con la benzina verde oltre i 2 euro a… - letturaday : Facciamo un giretto in Piemonte DOMENICA, vi va? Il 5 giugno alle ore 16.00, nell’area esterna intorno al Palazzo… -