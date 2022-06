Più gas nazionale e sprint sulle rinnovabili: la ricetta italiana per affrancarsi dalla Russia (Di venerdì 3 giugno 2022) Operatori a confronto sul palco del Festival sulla transizione energetica e sugli effetti del conflitto in Ucraina Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 3 giugno 2022) Operatori a confronto sul palco del Festival sulla transizione energetica e sugli effetti del conflitto in Ucraina

Advertising

Marcozanni86 : #UE, #Israele ed #Egitto starebbero lavorando su accordo per portare gas israeliano liquefatto in Europa. Sarebbe s… - STEFANO87245873 : RT @TCommodity: Il tetto al prezzo del gas è uno strumento che 'possiamo utilizzare quando c'è necessità. Oggi questa necessità non c'è anc… - ezesouto : RT @OresteMazzi: @dlfabbri Ma più interessante sarebbe conoscere cosa vuole Boris Johnson. La GB col suo protagonismo vuole destabilizzare… - sulsitodisimone : RT @lucianocapone: @CarloCalenda 'Il gas non serve all'Italia. Non serve neanche all’Europa. Abbiamo più gasdotti del dovuto!”. Per quest… - emigalassi : @ImolaOggi Se vogliamo che torni tutto normale, non ci deve comandare nessuno. Bisogna tornare a lavorare con la Ru… -