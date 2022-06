Nuvole e qualche rovescio fino a sabato sera

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 3 giugno 2022) Venerdì 3 giugno: Maurizio Signani ci accompagna a scoprire come si conclude la settimana dal punto di vista del tempo a Bergamo con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un tenace campo di alta pressione centrato sul Mediterraneo favorisce anche venerdì tempo stabile, seppur con il transito di nuvolosità variabile durante la giornata, specie sui rilievi montuosi. Nuvolosità che andrà facendosi via via più diffusa e compatta nella giornata di, per lo scorrere di umide correnti sudoccidentali in quota, che determineranno una giornata instabile con la possibilità di piogge in transito specie sui rilievi montuosi della regione. Per un nuovo miglioramento del tempo bisognerà attendere lata e la giornata di domenica, quando i cieli torneranno poco nuvolosi senza il rischio di fenomeni, in un contesto di temperature che ...