“Non farlo, ca***”. Fedez, la preoccupazione della mamma e di Chiara Ferragni per la sua salute (Di venerdì 3 giugno 2022) Fedez, la preoccupazione di mamma Tatiana sotto gli occhi di tutti. Il giovane rapper è pronto a riprendere in mano la propria vita dopo il momento decisamente difficile vissuto in seguito alla grave malattia. Magari per un tour è ancora presto, ma Fedez non ha certo rinuniciato alla musica. E in occasione della presentazione del nuovo singolo, mamma Tatiana non si è potuta trattenere. Fedez e mamma Tatiana, la preoccupazione -e il rimprovero- sotto gli occhi di tutti. In occasione della presentazione del nuovo singolo “La Dolce Vita”, uscito in collaborazione con Tanani e Mara Settei Fedez non lo ha nascosto: “3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022), ladiTatiana sotto gli occhi di tutti. Il giovane rapper è pronto a riprendere in mano la propria vita dopo il momento decisamente difficile vissuto in seguito alla grave malattia. Magari per un tour è ancora presto, manon ha certo rinuniciato alla musica. E in occasionepresentazione del nuovo singolo,Tatiana non si è potuta trattenere.Tatiana, la-e il rimprovero- sotto gli occhi di tutti. In occasionepresentazione del nuovo singolo “La Dolce Vita”, uscito in collaborazione con Tanani e Mara Setteinon lo ha nascosto: “3 giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in ...

Advertising

borghi_claudio : @Myrdrwin @Guglielmo_Totti @todorov_denis @francom1505 No, vale solo per quest'anno e per le classi non terminali.… - matteosalvinimi : Io l’ho fatto e continuerò a farlo, spero in compagnia di tanti colleghi che in questi giorni criticano e chiacchie… - borghi_claudio : Domani Salvini a Como. Ore 18 in piazza Volta. Avete qualcosa da dirgli? Invece di dirlo a me potete farlo direttam… - IldoQv : @visionaria_io Oh si, noi del est conosciamo bene i russi. Abbiamo una memoria ferrea del loro modo di genocidio e… - radiosilvana : @NinaRicci_us @aka_rebel8 @jj104104 @VujaBoskov @luigisky2 @Ninanina1215 @KurganGang @Cazzaccimiei1 Non tutti, non è obbligatorio farlo. -

Papa: cristiani testimoni pace,se uniti 14.00 Papa: cristiani testimoni pace,se uniti I cristiani devono essere testimoni di pace e possono farlo se sono uniti, "non gli uni contro gli altri". Così il Papa nell'udienza con sacerdoti e monaci di Chiese ortodosse orientali. "Oggi ancora il mondo attende, anche inconsapevolmente, di ... Cristiano Malgioglio e il dramma della malattia/ 'Sono vivo per miracolo' ... "Stavo per andare in Brasile a fare la promozione di 'Mi sono innamorato di tuo marito quando, mettendo la crema dopo la doccia, ho visto un neo che non mi piaceva e sono andato subito a farlo ... Appia Polis 14.00 Papa: cristiani testimoni pace,se uniti I cristiani devono essere testimoni di pace e possonose sono uniti, "gli uni contro gli altri". Così il Papa nell'udienza con sacerdoti e monaci di Chiese ortodosse orientali. "Oggi ancora il mondo attende, anche inconsapevolmente, di ...... "Stavo per andare in Brasile a fare la promozione di 'Mi sono innamorato di tuo marito quando, mettendo la crema dopo la doccia, ho visto un neo chemi piaceva e sono andato subito a... TRIPTOFANO, LA GUIDA PER NON FARLO MAI MANCARE