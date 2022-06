No all’offerta faraonica | la Juventus pronta a sfruttare l’occasione

(Di venerdì 3 giugno 2022) Un rifiuto senza troppo giri di parole: il top potrebbe pensare all’addio immediato dopo gli ultimi problemi, suggestioneIl club bianconero è al lavoro per allestire una rosa più… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

84Andreac : @tancredipalmeri Le valutazioni al ribasso sono tali proprio perche ti ritrovi a vendere subito tutto il vendibile… -

Corriere dello Sport

... ovviamente, perché Cherubini si avvicina anche'arrivo di ... con un'. Ma anche in questo caso ci vorrebbe un ...... Su Fabian : l'di rinnovo di Aurelio De Laurentiis non è ... l'di rinnovo di Aurelio De Laurentiis non è, ma ... il portiere vorrebbe tre milioni di euro'anno più bonus alla ... "Il Psg incontra Zidane: offerto un contratto da 25 milioni a stagione!"