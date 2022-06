Natasha Bassett è la nuova compagna di Elon Musk | la giovane attrice protagonista di molti successi

(Di venerdì 3 giugno 2022)è ladi. Il patron di Tesla è stato immortalato dai paparazzi del Daily Mail a St. Tropez insieme all’che è stata recentemente tra le protagoniste del Festival di Cannes comedel film Elvis Forever. I due si sarebbero concessi una fuga d’amore in Francia. Nelle immagini si vede il 50enne in compagnia della 27enne alle prese con un romantico pranzo al lussuoso Hotel Cheval Blanc. Pare che i due si frequentino dallo scorso febbraio e che si siano conosciuti grazie ad alcuni amici in comune. Ma chi è Nastaha? La donna è un’di origine australiana che poco più che maggiorenne si è trasferita negli Stati Uniti e ha iniziato a darsi da fare ad ...

Elon Musk ha una nuova e giovanissima fidanzata. Il patron di Tesla, già 50enne, è stato fotografato in compagnia dell'attrice. I due sono stati immortalati a St. Tropez dal Daily Mail . La ragazza, 29enne, è stata tra le protagoniste del Festival di Cannes con il film Elvis Forever . I due, stando ai tabloid,...Elon Musk ha una nuova compagna, chi èNel suo attacco frontale allo smartworking, Elon Musk ha usato parole molto dure: 'Potrei starmene a bere Mai Tai con delle modelle nude, ma invece me ne sto qui con voi' , ha scritto ...Natasha, attrice di origine australiana, una volta raggiunta la maggiore età si è trasferita negli Stati Uniti e ha iniziato a lavorare ad Hollywood. Il patron di Tesla, già 50enne, è stato fotografat ...Il magnate di Tesla minaccia i manager ("tornate in ufficio o vi licenzio") e poi parte per St. Tropez con la sua nuova fiamma, che ha trent'anni meno di lui ...