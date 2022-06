Mondiali, Baggio: “Una vergogna che una squadra come l’Italia, che ha vinto gli Europei, non ci sia andata di diritto” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Credo sia una vergogna che una squadra come l’Italia, che ha vinto gli Europei, non sia andata di diritto ai Mondiali “. A dirlo è il Pallone d’Oro, Roberto Baggio, in un incontro con i giornalisti in occasione del volo inaugurale del nuovo A350 d Roma a Buenos Aires. “Fa rabbia perché credo che una partita si può perdere con chiunque, ma dopo quello che avevano fatto gli Azzurri agli Europei era il minimo che meritassero”, ha aggiunto. Tra i calciatori in attività “ci sono tanti giovani” che piacciono al Divin Codino. “Spero che si riprenda bene Zaniolo perché purtroppo gli infortuni che ha avuto lo hanno penalizzato molto”, ha aggiunto parlando a margine dell’evento. Tornando al mondiale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) “Credo sia unache una, che hagli, non siadiai“. A dirlo è il Pallone d’Oro, Roberto, in un incontro con i giornalisti in occasione del volo inaugurale del nuovo A350 d Roma a Buenos Aires. “Fa rabbia perché credo che una partita si può perdere con chiunque, ma dopo quello che avevano fatto gli Azzurri agliera il minimo che meritassero”, ha aggiunto. Tra i calciatori in attività “ci sono tanti giovani” che piacciono al Divin Codino. “Spero che si riprenda bene Zaniolo perché purtroppo gli infortuni che ha avuto lo hanno penalizzato molto”, ha aggiunto parlando a margine dell’evento. Tornando al mondiale, ...

