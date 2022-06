Meteo, le previsioni in Campania per venerdì 3 giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, giovedì 2 giugno 2022. Avellino – Nubi sparse. Vento da WSW con intensità di 11 km/h. Raffiche fino a 32 km/h. Temperature: 18°C la minima e 32°C la massima. Benevento – Bel tempo e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 11 km/h. Possibili raffiche fino a 23 km/h. Temperature: 19°C la minima e 37°C la massima. Caserta – Velato o poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da WSW con intensità di 15 km/h. Possibili raffiche fino a 17 km/h. Temperature comprese tra 17°C e 36°C Napoli – Poco nuvoloso. Vento da WSW con intensità di 13 km/h. Temperatura minima di 19 °C e massima di 34 °C. Salerno – Sole e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco leper laper oggi, giovedì 22022. Avellino – Nubi sparse. Vento da WSW con intensità di 11 km/h. Raffiche fino a 32 km/h. Temperature: 18°C la minima e 32°C la massima. Benevento – Bel tempo e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Ovest-Sud-Ovest con intensità di 11 km/h. Possibili raffiche fino a 23 km/h. Temperature: 19°C la minima e 37°C la massima. Caserta – Velato o poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da WSW con intensità di 15 km/h. Possibili raffiche fino a 17 km/h. Temperature comprese tra 17°C e 36°C Napoli – Poco nuvoloso. Vento da WSW con intensità di 13 km/h. Temperatura minima di 19 °C e massima di 34 °C. Salerno – Sole e caldo. I venti saranno prevalentemente moderati e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 3 giugno #ANSA - andreabettini : Le prime previsioni meteo in Italia erano fatte dall'Ufficio Presagi dell'@ItalianAirForce. Questi sono documenti d… - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Ancona - amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 03/06/2022 08:00 - LAMMA - - pescaranews : #Meteo, le previsioni su #Pescara per questo primo fine settimana di #giugno -