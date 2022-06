LIPU, festa delle Oasi e Riserve: a Benevento riflettori puntati sulla penisola fluviale di Cellarulo (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Dopo aver condotto in escursione decine e decine di alunni delle scuole beneventane alla confluenza dei fiumi Sabato e Calore, la Sezione LIPU di Benevento continua la sua opera di valorizzazione della penisola fluviale di Cellarulo, organizzando un’escursione per domenica mattina 5 maggio in occasione della festa delle Oasi e Riserve LIPU, contemporaneamente agli eventi previsti nelle altre Oasi e Riserve gestite dalla LIPU in tutta Italia. A questo scopo gli attivisti della LIPU beneventana hanno preparato tre sentieri che percorrono soprattutto le aree fluviali di contrada ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Dopo aver condotto in escursione decine e decine di alunniscuole beneventane alla confluenza dei fiumi Sabato e Calore, la Sezionedicontinua la sua opera di valorizzazione delladi, organizzando un’escursione per domenica mattina 5 maggio in occasione della, contemporaneamente agli eventi previsti nelle altregestite dallain tutta Italia. A questo scopo gli attivisti dellabeneventana hanno preparato tre sentieri che percorrono soprattutto le aree fluviali di contrada ...

Advertising

ilvaglio1 : Festa delle Oasi e Riserve Lipu nelle aree fluviali di contrada Cellarulo #oasilipuzoneumidebeneventane… - ottopagine : Festa delle Oasi e Riserve LIPU: ecco il programma per Benevento #Benevento - maolindas : RT @LipuOnlus: 4 e 5 giugno torna la Festa delle Oasi e delle Riserve della Lipu! Un weekend per scoprire la bellezza della #biodiversità i… - AlviseLuchetta : RT @LipuOnlus: 4 e 5 giugno torna la Festa delle Oasi e delle Riserve della Lipu! Un weekend per scoprire la bellezza della #biodiversità i… - MatteoPalmisani : RT @LipuOnlus: 4 e 5 giugno torna la Festa delle Oasi e delle Riserve della Lipu! Un weekend per scoprire la bellezza della #biodiversità i… -