Libero: è ancora Mancini l'uomo giusto per l'Italia?

E se il problema della Nazionale fosse diventato Roberto Mancini? E' la domanda che pone, su Libero, Tommaso Lorenzini. "la sensazione che rasenta il sospetto è che il colare a picco della Nazionale negli ultimi undici mesi sia dovuto non tanto ai giocatori quanto all'allenatore. Temiamo che Mancini e l'Italia non abbiano più niente da dirsi, che Roberto non sappia e non possa più cavare niente di diverso da questi calciatori". "È ancora Mancio l'uomo giusto? La vittoria all'Europeo ha fatto da equilibratore al devastante, ulteriore mancato accesso ai mondiali: molti altri, per molto meno, avrebbero giustamente perso il posto". Mancini ormai appare muto e immobile in panchina, come è accaduto a Wembley, mentre assisteva alla disfatta ...

