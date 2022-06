L.elettorale: Letta, 'se ci sono le condizioni per cambiarla noi ci siamo' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Questa legge elettorale penso sia forse la peggiore che potessimo immaginare, una legge elettorale ce ha aumentato il fossato tra eletti e elettori". Lo ha detto Enrico Letta a margine di una iniziativa elettorale a Montalcino. "Se ci sono le condizioni per cambiarla noi ci siamo. Va ricreato un rapporto più stretto tra eletti e elettori. Gli elettori devono sentirsi in grado di decidere, di scegliere i loro parlamentari e non di essere completamente esautorati come sono in gran parte oggi. Quindi da parte mia la disponibilità al confronto c'è", ha aggiunto il segretario del Pd. Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - "Questa leggepenso sia forse la peggiore che potessimo immaginare, una leggece ha aumentato il fossato tra eletti e elettori". Lo ha detto Enricoa margine di una iniziativaa Montalcino. "Se cilepernoi ci. Va ricreato un rapporto più stretto tra eletti e elettori. Gli elettori devono sentirsi in grado di decidere, di scegliere i loro parlamentari e non di essere completamente esautorati comein gran parte oggi. Quindi da parte mia la disponibilità al confronto c'è", ha aggiunto il segretario del Pd.

