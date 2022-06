Kate Middleton, mai fuori posto, che sa quando sfoggiare lo chignon d'ordinanza (Di venerdì 3 giugno 2022) Sempre impeccabile e perfettamente in armonia con i suoi doveri reali, anche alla sfilata per i 70 anni del giubileo della regina Elisabetta II, la duchessa di Cambridge era spettacolare, ma con la solita disinvoltura. Questione di stile e abilità nell'adeguarsi, anche nel look, ai suoi doveri reali Leggi su vanityfair (Di venerdì 3 giugno 2022) Sempre impeccabile e perfettamente in armonia con i suoi doveri reali, anche alla sfilata per i 70 anni del giubileo della regina Elisabetta II, la duchessa di Cambridge era spettacolare, ma con la solita disinvoltura. Questione di stile e abilità nell'adeguarsi, anche nel look, ai suoi doveri reali

