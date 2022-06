Isola dei Famosi | Carmen attacca Nick | poi la pace fa “sbottare” Lory – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 3 giugno 2022) Momenti di tensione all’dei2022. Per via dell’assenza del fuoco nell’arco di 24 ore, in Honduras i naufraghi hanno perso la pazienza,Di Pietro in primis che hatoLuciani.deiper colpa del riso Dopo la proposta di dividere il riso cuocendolo a pranzo e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.