Incidente sulla linea ad alta velocità Torino-Napoli nei pressi della galleria Serenissima a Roma

Advertising

poliziadistato : Incidente grave tra furgone e camion sulla strada provinciale 30 a Stevi (Alessandria). Sul posto i soccorsi dei… - repubblica : Roma, incidente in galleria sulla linea ad alta velocita'. Bloccata la Torino-Napoli. I passeggeri lasciano i vagoni - Corriere : Incidente sulla linea alta velocità vicino a Roma. Vagone esce dai binari: disagi ma nessun ferito - torinoggi : #incidente sulla tratta #TorinoNapoli un #FRECCIAROSSA deraglia in galleria a #Roma: ritardi di oltre 90 minuti su… - LaNotiziaTweet : Incidente Ferroviario a #Roma sulla tratta Alta Velocità Torino-Napoli: cos’è successo -

... e di eseguire subito verifiche approfonditerete allo scopo di accertare le cause che hanno determinato l'', oltre a chiedere 'un indennizzo per gli evidenti disagi subiti, oltre al ...C'erano 230 passeggeri sul treno Frecciarossa 9311 in funzionelinea Torino - Napoli rimasto coinvolto in unall'interno della galleria Serenissima, a Roma , nei pressi della stazione Prenestina. Nessuno è rimasto ferito, ma i passeggeri hanno ...Quattro morti e trenta feriti , di cui quindici in gravi condizioni . E' il bilancio, purtroppo parziale, dell' incidente ferroviario ...(LaPresse) «Un boato, una nuvola di fumo»: così un abitante della zona ha descritto i primi momenti successivi all'incidente del treno alta velocità a Roma, ...