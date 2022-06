Il direttore dell’Agenzia delle Entrate: “Ci sono 19 milioni di evasori. Devono lavorare fino a ripagare la collettività” (Di venerdì 3 giugno 2022) Diciannove milioni di persone con almeno una cartella esattoriale. evasori, cittadini che Devono dei soldi allo Stato per tasse e multe non pagate. Persone che dovrebbero lavorare “fino a ripagare la collettività”. Numeri (e soluzione) sono detti a chiare lettere dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. “Li abbiamo individuati”, ha spiegato al Festival internazionale dell’Economia il numero uno dell’Agenzia fiscale ragionando attorno agli strumenti per portarli a saldare il debito e al suo “sistema ideale” per la lotta all’evasione. “Il mio è quello in cui i cittadini sanno che chi non paga viene intercettato e l’azione viene punita. Chi è poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Diciannovedi persone con almeno una cartella esattoriale., cittadini chedei soldi allo Stato per tasse e multe non pagate. Persone che dovrebberola”. Numeri (e soluzione)detti a chiare lettere dal, Ernesto Maria Ruffini. “Li abbiamo individuati”, ha spiegato al Festival internazionale dell’Economia il numero unofiscale ragionando attorno agli strumenti per portarli a saldare il debito e al suo “sistema ideale” per la lotta all’evasione. “Il mio è quello in cui i cittadini sanno che chi non paga viene intercettato e l’azione viene punita. Chi è poi ...

