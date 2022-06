Gennaro Gattuso nella bufera a Valencia: i tifosi lo attaccano per le vecchie frasi su donne, omosessuali e razzismo (Di venerdì 3 giugno 2022) A lanciare la protesta è stato l’ex presidente Miguel Zorio e in breve tempo l’hashtag #NoaGattuso è diventato popolare tra i tifosi del Valencia. Come un anno fa, quando la protesta fece saltare il suo arrivo al Tottenham, ora Gennaro Gattuso rischia di non sedersi nemmeno sulla panchina del club spagnolo. Oggi il Valencia ha annunciato, con una nota sui proprio profili social, l’esonero ufficiale dell’allenatore José Bordalas. L’approdo dell’ex tecnico di Milan e Napoli sembra ormai cosa fatta, è già pronto un contratto biennale. La rivolta della tifoseria però rischia di cambiare le carte in tavolo: a fianco dell’hashtag #NoaGattuso compare anche quello #SiABordalas. Oltre alle manovre dell’ex presidente Zorio, dietro alla protesta contro Gattuso, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) A lanciare la protesta è stato l’ex presidente Miguel Zorio e in breve tempo l’hashtag #Noaè diventato popolare tra idel. Come un anno fa, quando la protesta fece saltare il suo arrivo al Tottenham, orarischia di non sedersi nemmeno sulla panchina del club spagnolo. Oggi ilha annunciato, con una nota sui proprio profili social, l’esonero ufficiale dell’allenatore José Bordalas. L’approdo dell’ex tecnico di Milan e Napoli sembra ormai cosa fatta, è già pronto un contratto biennale. La rivolta della tifoseria però rischia di cambiare le carte in tavolo: a fianco dell’hashtag #Noacompare anche quello #SiABordalas. Oltre alle manovre dell’ex presidente Zorio, dietro alla protesta contro, ...

