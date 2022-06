“Fa uso pesante di droga” Ema Stokholma smaschera il vip italiano | tweet choc e bufera

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 3 giugno 2022) Emadj. “C’è un noto djche fa usodi. Io vi vedo, tutti finti amici, che fate festa insieme a lui. Se gli succederà qualcosa spero di non leggere i vostri post di dolore. Fate qualcosa per aiutare le persone in difficolta Cristo!”. Ha fatto scalpore ildi Ema, la conduttrice di Rai Radio2 che su Twitter ha lanciato un appello agli amici di un famoso dj che farebbe ”usodi”. Nata e cresciuta in Francia, Morwenn Moguerou, in arte Ema, è una dj, conduttrice radiofonica e modella di successo. Viso carismatico e corpo scolpito esordisce nel mondo della moda a 15 anni per firme prestigiose, poi la passione per la musica che l’ha portata a ...