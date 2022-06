Esce Hustle Mixtape di Capo Plaza | le date dell’instore e del tour

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 giugno 2022)die il rapper si riprende la scena con un disco tutto nuovo e pieno di duetti, ma non solo: il rapper di Salerno è pronto a ritornare sul palco e lo farà per tutta l’estate, per poi spostarsi nei club con l’arrivo dell’autunno. Prima ancora, Luca D’Orso visiterà le principali città italiane con alcuneinstore per presentare il nuovo album.diarriva ad un anno di distanza da(2021), e ci mostra il lato oscuro del rap secondo la visione di Luca D’Orso.ha anticipato il nuovo disco con il singolo Goyard e da Capri Sun, il singolo in ...