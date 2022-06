“E’ omofobo e razzista. Ha una malattia cronica e degenerativa, incurabile”, la rivolta su Gattuso al Valencia (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Valencia ha deciso di affidare la panchina a Gennaro Gattuso, è stato raggiunto l’accordo per un biennale. L’allenatore è pronto a rimettersi in gioco dopo l’esperienza al Napoli e la breve parentesi con la Fiorentina. L’ex centrocampista del Milan non è riuscito a trovare un progetto all’altezza, adesso la grande occasione di rimettersi in gioco in Liga Spagnola. Si sono registrate le prime polemiche, in particolar modo i tifosi sono già in rivolta. Sono arrivate pesanti accuse nei confronti dell’allenatore, le stesse che avevano obbligato il Tottenham a scaricarlo dopo l’iniziale accordo. “Sessista, omofobo e razzista”, sono state le offese nei confronti dell’allenatore italiano. L’ex vicepresidente del Valencia e portavoce della piattaforma ‘Marea ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilha deciso di affidare la panchina a Gennaro, è stato raggiunto l’accordo per un biennale. L’allenatore è pronto a rimettersi in gioco dopo l’esperienza al Napoli e la breve parentesi con la Fiorentina. L’ex centrocampista del Milan non è riuscito a trovare un progetto all’altezza, adesso la grande occasione di rimettersi in gioco in Liga Spagnola. Si sono registrate le prime polemiche, in particolar modo i tifosi sono già in. Sono arrivate pesanti accuse nei confronti dell’allenatore, le stesse che avevano obbligato il Tottenham a scaricarlo dopo l’iniziale accordo. “Sessista,”, sono state le offese nei confronti dell’allenatore italiano. L’ex vicepresidente dele portavoce della piattaforma ‘Marea ...

superwholovcked : sooo soldier boy è razzista, omofobo e misogino prepariamoci al peggio raga - Ilducablu1 : RT @EsercitoCrucian: #NoGattuso impazza tra i supporters del #Tottenham, che lo considerano omofobo, misogino, razzista e, probabilmente, m… - Sport_Fair : #Gattuso ha raggiunto l'accordo con il #Valencia, ma si scatena la rivolta: le accuse all'allenatore su dichiarazio… - infoitsport : Clamoroso al Valencia, i tifosi contro Gattuso: “È omofobo, razzista e misogino!” - Parrmirro : RT @meloscapocchi: Allora c’è libertà di pensiero e opinione no ? Se dico che non approvo una determinata cosa….. eh no sei razzista o omo… -