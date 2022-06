Covid, in Lombardia 6 decessi e 690 nuovi positivi: 35 a Bergamo (Di venerdì 3 giugno 2022) Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (34) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-15). A fronte di 9.132 tamponi effettuati, sono 690 i nuovi positivi (7,5%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 9.132, totale complessivo: 37.837.237 – i nuovi casi positivi: 690 – in terapia intensiva: 34 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 518 (-15) – i decessi, totale complessivo: 40.575 (+6) I nuovi casi per provincia: Milano: 261 di cui 166 a Milano città; Bergamo: 35; Brescia: 105; Como: 25; Cremona: 14; Lecco: 11; Lodi: 6; Mantova: 20; Monza e Brianza: 59; Pavia: 45; Sondrio: 14; Varese: 35. Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 giugno 2022) Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (34) e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-15). A fronte di 9.132 tamponi effettuati, sono 690 i(7,5%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 9.132, totale complessivo: 37.837.237 – icasi: 690 – in terapia intensiva: 34 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 518 (-15) – i, totale complessivo: 40.575 (+6) Icasi per provincia: Milano: 261 di cui 166 a Milano città;: 35; Brescia: 105; Como: 25; Cremona: 14; Lecco: 11; Lodi: 6; Mantova: 20; Monza e Brianza: 59; Pavia: 45; Sondrio: 14; Varese: 35.

