Covid in Campania oggi, il bollettino del 3 giugno: 843 positivi su 5.365 test (Di venerdì 3 giugno 2022) Covid oggi in Italia: contagi sotto quota 10mila. bollettino del 3 giugno e dati regioni Napoli, 3 giugno 2022 - In Campania in discesa, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 843 positivi al ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022)in Italia: contagi sotto quota 10mila.del 3e dati regioni Napoli, 32022 - Inin discesa, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 843al ...

tvoggi : CORONAVIRUS: IN CAMPANIA CALANO I RICOVERI, CRESCE IL TASSO DI POSITIVITA’ Il tasso di positività è in leggero aume… - ottopagine : Covid in Campania, torna a salire il tasso di positività: tre morti #Napoli - salernotoday : Covid, 843 nuovi contagi e 3 decessi in Campania: il bollettino - MundoNapoli : Covid-19: diminuiscono le terapie intensive in Campania - SkyTG24 : Covid #Campania, il bollettino: 843 nuovi casi. I ricoveri sono 350 -