Calcio: Ronaldo 'Manchester Utd tornerà nel posto che gli appartiene' (Di venerdì 3 giugno 2022) "Abbiamo tifosi incredibili. I record? Conta di più vincere dei trofei" Manchester (INGHILTERRA) - Cristiano Ronaldo è pronto a guidare il Manchester United alla riscossa. Il messaggio del 37enne ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) "Abbiamo tifosi incredibili. I record? Conta di più vincere dei trofei"(INGHILTERRA) - Cristianoè pronto a guidare ilUnited alla riscossa. Il messaggio del 37enne ...

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Il c.t. Santos: 'Ronaldo in panchina? Scelta tecnica e tattica' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Il c.t. Santos: 'Ronaldo in panchina? Scelta tecnica e tattica' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PORTOGALLO - Il c.t. Santos: 'Ronaldo in panchina? Scelta tecnica e tattica' - apetrazzuolo : PORTOGALLO - Il c.t. Santos: 'Ronaldo in panchina? Scelta tecnica e tattica' - napolimagazine : PORTOGALLO - Il c.t. Santos: 'Ronaldo in panchina? Scelta tecnica e tattica' -