Bimbo caduto nel modenese | babysitter confessa | “Ero in catalessi”

(Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – Hato ladi 32 anni, arrestata per aver fatto cadere da una finestra al secondo piano il bambino di tredici mesi che stava accudendo a Soliera nel. Il gip Andrea Scarpa ha convalidato l’arresto per tentato omicidio. Lo conferma all’Adnkronos l’avvocato difensore della donna, Francesca Neri che spiega come la donna “abbia raccontato a giudice di essere stata lei a lanciare il bambino, assumendosene tutta la responsabilità. Un gesto che non è stato frutto di premeditazione ma da lei stessa definito ‘gesto istintivo’. “Non mi sono opposta all’ordinanza di convalida dell’arresto perché credo che allo stato dei fatti sia la misura che meglio tuteli la mia assistita. – spiega l’avvocato -. A breve verrà disposto l’incidente probatorio in modo da porter nominare una psichiatra, che possa dare ...

Ha confessato di essere stata lei a gettare dalla finestra il piccolo di 13 mesi che accudiva . Monica Santi, la babysitter di 32 anni arrestata martedì a Soliera (Modena), durante l'udienza di ...Ilera insieme alla nonna e alla sorellina gemella.La babysitter 32enne del bimbo di 13 mesi caduto dal balcone, ora ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni, ha confessato. “L’ho preso e l’ho lanciato dalla finestra. Non so ...tanto da non avere la cognizione della realtà e a questo punto che ha lanciato il bimbo dalla finestra dicendo alla colf in casa che ora il ‘bimbo era libero”’. “Ancora adesso non riesce a dare una ...