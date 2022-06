Bayern Monaco, Matthaus consiglia: “Prenderei Lukaku al posto di Lewandowski” (Di venerdì 3 giugno 2022) “Posso mettermi nei panni di Lewandowski, perché ho vissuto una situazione simile. Il fatto che tu non abbia parlato seriamente del futuro con Robert per così tanto tempo è sbagliato. Kahn ha spiegato che l’apprezzamento non è una strada a senso unico. Sono d’accordo con lui, ma il Bayern ha sbagliato atteggiamento. Se fossi nella dirigenza del Bayern, al posto di Lewandowski Prenderei Lukaku, se fosse economicamente fattibile. Lukaku e Mané per Lewandowski e Gnabry, se il nazionale tedesco dovesse lasciare il club”. Queste sono le considerazioni di Lothar Matthaus, icona del calcio tedesco ex calciatore di Inter e Bayern Monaco. L’ex calciatore teutonico ha parlato per le colonne di ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) “Posso mettermi nei panni di, perché ho vissuto una situazione simile. Il fatto che tu non abbia parlato seriamente del futuro con Robert per così tanto tempo è sbagliato. Kahn ha spiegato che l’apprezzamento non è una strada a senso unico. Sono d’accordo con lui, ma ilha sbagliato atteggiamento. Se fossi nella dirigenza del, aldi, se fosse economicamente fattibile.e Mané pere Gnabry, se il nazionale tedesco dovesse lasciare il club”. Queste sono le considerazioni di Lothar, icona del calcio tedesco ex calciatore di Inter e. L’ex calciatore teutonico ha parlato per le colonne di ...

