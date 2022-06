Atalanta mercato estivo: Koopmeiners rimarrà in rosa? (Di venerdì 3 giugno 2022) Finito il campionato di Serie A 2021/2022 vinto dal Milan si pensa già alla prossima stagione che inizierà nel mese di Agosto, cosa che sta già facendo l’Atalanta attraverso il mercato estivo. I nodi da sciogliere sono molti, primo fra tutti cercare di blindare Teun Koopmeiners che vuole restare, e secondo la difesa che va risistemata con nuovi innesti di qualità. La ricerca in entrata naturalmente prescinde dalla situazione economica della società Bergamasca. Per il mercato in uscita invece la situazione è caotica con molti alcuni calciatori che potrebbero dire addio, visto che nella stagione scorsa non tutto è andato come doveva. Nations League Italia-Germania: formazioni e dove vederla? Atalanta mercato estivo: cosa succede con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 giugno 2022) Finito il campionato di Serie A 2021/2022 vinto dal Milan si pensa già alla prossima stagione che inizierà nel mese di Agosto, cosa che sta già facendo l’attraverso il. I nodi da sciogliere sono molti, primo fra tutti cercare di blindare Teunche vuole restare, e secondo la difesa che va risistemata con nuovi innesti di qualità. La ricerca in entrata naturalmente prescinde dalla situazione economica della società Bergamasca. Per ilin uscita invece la situazione è caotica con molti alcuni calciatori che potrebbero dire addio, visto che nella stagione scorsa non tutto è andato come doveva. Nations League Italia-Germania: formazioni e dove vederla?: cosa succede con ...

