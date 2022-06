Zelensky | La Russia controlla il 20% dell' Ucraina

(Di giovedì 2 giugno 2022) "Laoccupa attualmente circa il 20% del territorio ucraino". lo ha detto il presidente, Volodymyr, durante un discorso in collegamento video al Parlamento lussemburghese. ...

La guerra trae Ucraina potrebbe essere a un punto di svolta. E lo spartiacque sul campo di battaglia è ... si tratta di quella spinta strategica che il presidenteinvocava da tempo, e ...ha poi detto che lasta portando forzatamente le persone dall'Ucraina al suo territorio, tra cui 200mila minori: 'Sono orfani di orfanotrofi, bambini con i genitori o separati dalle ..."La Russia occupa attualmente circa il 20% del territorio ucraino". lo ha detto il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, durante un discorso in collegamento video al Parlamento lussemburghese.Almeno decine di migliaia - decine di migliaia in meno di 100 giorni", ha proseguito Zelensky, aggiungendo: "Questo è il motivo per cui chiediamo con tanta forza sostegno al mondo. A tanto ammonta ...