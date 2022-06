Usa: spari durante un funerale in Wisconsin, cinque feriti (Di giovedì 2 giugno 2022) spari nel corso di un funerale in Wisconsin. Lo riporta Nbc citando fonti della polizia. I feriti sarebbero almeno cinque. La sparatoria è avvenuta al Graceland Cemetery, dove diverse persone stavano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022)nel corso di unin. Lo riporta Nbc citando fonti della polizia. Isarebbero almeno. La sparatoria è avvenuta al Graceland Cemetery, dove diverse persone stavano ...

Advertising

serenel14278447 : USA: SPARI DURANTE UN FUNERALE IN WISCONSIN, CINQUE FERITI Corriere della sera - gnu4545 : Spari nel corso di un funerale a #Racine, in #Wisconsin. I feriti sarebbero almeno cinque. ?? Il problema delle arm… - DonVitoColoured : RT @IlPrimatoN: Ancora spari, quasi senza sosta - DoadyG : Usa, spari vicino all'ospedale a Tulsa: almeno 4 vittime, morto l'aggressore - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ???? Spari vicino a un Walmart in #Pennsylvania. Secondo quanto riportato dai media americani, almeno una persona è stata colpit… -