Ultime Notizie – Giubileo Platino, malessere per la regina Elisabetta (Di giovedì 2 giugno 2022) malessere per la regina Elisabetta. Domani non parteciperà alla messa di ringraziamento per i suoi 70 anni di regno alla cattedrale di Saint Paul di Londra. E’ quanto annuncia Buckingham Palace secondo quanto riporta la Dpa. La decisione è stata presa, come si legge, con “grande riluttanza”. Non parteciperà all’evento di domani presso la Cattedrale di Saint Paul nemmeno il principe Andrea che, rende noto Buckingham Palace, è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Negli ultimi giorni il principe Andrea ha visto la regina, ma ha effettuato test regolari e da quando è risultato positivo, non ha più avuto contatti con lei. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 2 giugno 2022)per la. Domani non parteciperà alla messa di ringraziamento per i suoi 70 anni di regno alla cattedrale di Saint Paul di Londra. E’ quanto annuncia Buckingham Palace secondo quanto riporta la Dpa. La decisione è stata presa, come si legge, con “grande riluttanza”. Non parteciperà all’evento di domani presso la Cattedrale di Saint Paul nemmeno il principe Andrea che, rende noto Buckingham Palace, è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Negli ultimi giorni il principe Andrea ha visto la, ma ha effettuato test regolari e da quando è risultato positivo, non ha più avuto contatti con lei. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. A #Kiev missili #Usa e lanciarazzi Gb, l’ira di #Mosca. ???? #RegnoUnito fornirà lanciami… - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - EpicFisher : RT @JohannesBuckler: Me la ricordo bene quella sera. Era il 26 aprile 1942 e l’Ammiraglio Varoli Piazza mi convocò nel suo studio. Lo facev… - MarcoBa57378939 : RT @mente_allegra: Ultime notizie: notare la data?? -