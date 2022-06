Torna la Fiera della Maddalena | spettacoli | visite guidate e degustazioni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaiazzo (Ce) –ladopo due anni di stop a causa dell’emergenza Covid-19. Il programmamanifestazione sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sede del Comune di Caiazzo, in palazzo Mazziotti, via Umberto I, alle ore 11.30 di venerdì 3 giugno 2022. La millenaria manifestazione con sede principale a Caiazzoin vita grazie al finanziamentoRegione Campania a valere sul POC 2014-2020.enogastronomiche, stand fieristici: questo è molto altro sarà la2022, che ha come slogan “… le radici nel ...