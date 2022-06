Soleil Sorge | Scoppia un’altra coppia | “È pazzo di lei” | grande preoccupazione in famiglia

(Di giovedì 2 giugno 2022) L’ex gieffina, vicina a fare il suo ingresso all’Isola dei Famosi, rischia di destabilizzare: tutti pazzi per lei La nuova naufraga(screenshot sito Isola), dopo l’esperienza nella casa delFratello Vip, ha scelto di mettersi nuovamente in gioco in un reality. Per farlo ha deciso di affidarsi a un format che conosce molto bene e di cui è stata una temuta concorrente ovvero l’Isola dei Famosi. L’ex corteggiatrice ha accettato l’offerta della produzione e nel corso della prossima puntata farà il suo ingresso ufficiale con Vera Gemma. Il suo arrivo rischia però di creare non pochi problemi e non solo dal punto di vista delle dinamiche. L’ingresso dellapotrebbe infatti portare alla luce nuovi attriti ...

Advertising

nico_lai93 : RT @MedInfinityIT: Soleil Sorge e Vera Gemma si abbatteranno sui naufraghi come una tempesta ???? Benvenute, Piratesse ????? #Isola https://t… - Tuttogossipnews : L’#Isola, #SoleilSorge e #VeraGemma in #Honduras: la produzione cambia i piani - fanpage : Vera Gemma e Soleil Sorge potrebbero fare giusto una comparsa all’#IsoladeiFamosi, pare infatti che le due naufragh… - Cardican1 : Oggi molte persone hanno sfoggiato i costumi bandane e altro di una collezione bellissima si chiama ??STATEOFSOLEIL… - soleil_sorge : @sisonokevin @Soleil_stasi È spettacolare ? -

Vera Gemma eall'Isola dei Famosi 2022: cambia il piano degli autori La puntata dell' Isola dei Famosi 2022 di lunedì 6 giugno è attesissima per lo sbarco di Vera Gemma e. Le due ex ...e Vera Gemma sarebbero dovute rimanere una settimana all 'Isola dei Famosi. Atterrate in Honduras mercoledì 25 maggio scorso, l'ex gieffina e l'attrice romana, ex naufraghe dell'I sola , ...Il probabile destino delle due ex naufraghe in Honduras: ecco cosa potrebbe accadere Soleil Sorge e Vera Gemma due ex naufraghe del reality show di Canale ...La loro permanenza era prevista appunto per una settimana, a poco meno di un mese dalla conclusione dell'adventure game di Canale 5, che terminerà il prossimo 27 giugno. La loro irruzione era prevista ...