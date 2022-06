Salernitana-Sabatini: è ufficiale il divorzio (Di giovedì 2 giugno 2022) La miracolosa salvezza ottenuta all’ultima giornata non è stata sufficiente per la prosecuzione del sodalizio Salernitana-Sabatini. Il numero uno del club granata e il ds hanno deciso di separarsi dopo un confronto nel quale sarebbero emerse visioni differenti in tema di mercato. Incerta a questo punto anche il futuro del tecnico Nicola. Salernitana-Sabatini: cosa ha portato alla separazione? Pare che alla base della rottura ci siano delle divergenze sulle commissioni da riconoscere ai procuratori. Un vero fulmine a ciel sereno dato che non più tardi di un giorno fa il Presidente Iervolino aveva comunicato di voler rinnovare la collaborazione con il direttore sportivo. Ora il club granata andrà a caccia del suo sostituto che, stando a quanto trapela, potrebbe essere Gianluca Petrachi, ex Roma e Torino. Anche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 2 giugno 2022) La miracolosa salvezza ottenuta all’ultima giornata non è stata sufficiente per la prosecuzione del sodalizio. Il numero uno del club granata e il ds hanno deciso di separarsi dopo un confronto nel quale sarebbero emerse visioni differenti in tema di mercato. Incerta a questo punto anche il futuro del tecnico Nicola.: cosa ha portato alla separazione? Pare che alla base della rottura ci siano delle divergenze sulle commissioni da riconoscere ai procuratori. Un vero fulmine a ciel sereno dato che non più tardi di un giorno fa il Presidente Iervolino aveva comunicato di voler rinnovare la collaborazione con il direttore sportivo. Ora il club granata andrà a caccia del suo sostituto che, stando a quanto trapela, potrebbe essere Gianluca Petrachi, ex Roma e Torino. Anche ...

