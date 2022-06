Roma, spesa da ”sballo”: esce dal supermercato con l’eroina nella lattuga (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma. Una spesa davvero insolita, quella che una donna di 46 anni aveva con sé all’uscita dal supermercato. Passeggiava calma e disinibita, con le sue buste cariche di vivande per la casa, finché non si è ritrovata davanti le pattuglie dei carabinieri intente in un controllo a tappeto nel quartiere di Tor Bella Monaca. Una donna con le buste della spesa Alla vista dei militari, la donna ha iniziato ad agitarsi, ed è salita sul primo autobus disponibile in quel momento, la linea “20 Express” in via dell’Archeologia. Ma i militari hanno capito subito che c’era qualcosa di sospetto in quella brusca virata verso il mezzo pubblico, per questo hanno deciso di seguire i suoi spostamenti fino alla sua fermata. La donna 46enne è scesa, poi, in prossimità del civico 241, e qui l’hanno sottoposta ad un controllo. Eroina tra le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 2 giugno 2022). Unadavvero insolita, quella che una donna di 46 anni aveva con sé all’uscita dal. Passeggiava calma e disinibita, con le sue buste cariche di vivande per la casa, finché non si è ritrovata davanti le pattuglie dei carabinieri intente in un controllo a tappeto nel quartiere di Tor Bella Monaca. Una donna con le buste dellaAlla vista dei militari, la donna ha iniziato ad agitarsi, ed è salita sul primo autobus disponibile in quel momento, la linea “20 Express” in via dell’Archeologia. Ma i militari hanno capito subito che c’era qualcosa di sospetto in quella brusca virata verso il mezzo pubblico, per questo hanno deciso di seguire i suoi spostamenti fino alla sua fermata. La donna 46enne è scesa, poi, in prossimità del civico 241, e qui l’hanno sottoposta ad un controllo. Eroina tra le ...

