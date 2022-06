RedBird conquista il Milan | ma Elliott non esce | resterà con il 30%

Advertising

PianetaMilan : #RedBird conquista il @acmilan, ma #Elliott non esce: resterà con il 30% - #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Il Sole 24 Ore titola: 'RedBird conquista il Milan. Elliott resterà con il 30%': Anche il Sole 24 Ore oggi in edico… - MilanNewsit : Il Sole 24 Ore titola: 'RedBird conquista il Milan. Elliott resterà con il 30%' - ame0773 : Responsabilità, privilegio e onore. Sbaglierò ma quest'uomo ci farà tornare presto agli antichi fasti, gli siamo en… -

...del duo Maldini - Massara che in questa fantastica stagione rossonera culminata con la...industriale della nuova proprietà dovrebbe partire dalla stagione 2023/2024 e per quella data...... Elliott ha ceduto il pacchetto di maggioranza (70%) aCapital Partners per una cifra pari ... Dopo il perfezionamento della "due diligence" a ridosso delladel tricolore, l'ultimo atto ...Il passaggio di proprietà ora è realtà. Con il signing tra RedBird Capital Partners e il fondo Elliott, ufficializzato dal Milan nella giornata di ieri con una nota ufficiale, ...Il Milan campione d'Italia è adesso in mano al fondo RedBird: le nuove scelte del club sono veramente importanti e fanno sognare.