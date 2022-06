Real Madrid, arriva Rudiger: ufficializzato il contratto quadriennale (Di giovedì 2 giugno 2022) Antonio Rudiger è un nuovo giocatore del Real Madrid. La conferma ufficiale arriva proprio dal club Blanco. Il difensore tedesco, ex Roma e Chelsea, ha firmato un contratto quadriennale con la squadra madrilena, fresca vincitrice della Champions League. Lunedì prossimo, il 20 giugno, alle ore 12:00 locali si svolgerà al Real Madrid City la cerimonia di presentazione di Rudiger, che successivamente si sottoporrà alle domande dei media. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 2 giugno 2022) Antonioè un nuovo giocatore del. La conferma ufficialeproprio dal club Blanco. Il difensore tedesco, ex Roma e Chelsea, ha firmato uncon la squadra madrilena, fresca vincitrice della Champions League. Lunedì prossimo, il 20 giugno, alle ore 12:00 locali si svolgerà alCity la cerimonia di presentazione di, che successivamente si sottoporrà alle domande dei media. SportFace.

