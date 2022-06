Pedullà: “Mertens e Zielinski pupilli di Sarri, attenti allo scambio con Luisi Alberto” (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato Napoli con Dries Mertens e Piotr Zielinski che piacciono a Maurizio Sarri allenatore della Lazio. Le voci di un possibile scambio con Luis Alberto si sono fatte incessanti nelle ultime ore. Anche perché al situazione dei tre giocatori non è molto definita. Mertens attende il rinnovo, piace al Botafogo ma se dovesse scegliere resterebbe a Napoli, ma a De Laurentiis chiede chiarezza ed un ingaggio più alto di quello offerto. Zielinski dopo un’altra stagione a metà tra grandi giocate e grande buio, non rifiuterebbe un trasferimento in un altro club. Anche Luis Alberto vuole la cessione, dato che con Sarri non c’è grande feeling. Su queste basi può esserci uno scambio tra Zielinski e Luis ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 giugno 2022) Calciomercato Napoli con Driese Piotrche piacciono a Maurizioallenatore della Lazio. Le voci di un possibilecon Luissi sono fatte incessanti nelle ultime ore. Anche perché al situazione dei tre giocatori non è molto definita.attende il rinnovo, piace al Botafogo ma se dovesse scegliere resterebbe a Napoli, ma a De Laurentiis chiede chiarezza ed un ingaggio più alto di quello offerto.dopo un’altra stagione a metà tra grandi giocate e grande buio, non rifiuterebbe un trasferimento in un altro club. Anche Luisvuole la cessione, dato che connon c’è grande feeling. Su queste basi può esserci unotrae Luis ...

