Murales di Jorit a Crotone dedicato a Rino Gaetano (Di giovedì 2 giugno 2022) Ci sono la guerra e la pace negli occhi di Rino Gaetano nel Murales che lo street artist partenopeo Jorit ha realizzato in un quartiere di edilizia popolare di Crotone. Un murale di 100 metri quadrati ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Ci sono la guerra e la pace negli occhi dinelche lo street artist partenopeoha realizzato in un quartiere di edilizia popolare di. Un murale di 100 metri quadrati ...

Advertising

anteprima24 : ** #Jorit, murales per Rino Gaetano a #Crotone: guerra e pace negli occhi del cantautore calabrese **… - lametino : A Crotone un murales dedicato a Rino Gaetano realizzato dall`artista spagnolo Jorit - - elisabettadom : RT @iSentinellidic1: Oggi, #2giugno ci lasciava #RinoGaetano Crotone gli dedica un murales di Jorit in un popolarissimo quartiere https://t… - iSentinellidic1 : Oggi, #2giugno ci lasciava #RinoGaetano Crotone gli dedica un murales di Jorit in un popolarissimo quartiere -