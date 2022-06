Milan | Galliani | “La promozione del Monza difficilissima”

Advertising

gippu1 : Da quando è uscito questo libro (24 febbraio), in meno di 100 giorni: - il Milan ha vinto lo scudetto dopo 11 anni… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Adriano Galliani e il Monza, Ariedo Braida e la Cremonese: la Serie A ritrova i colonnelli del Grande Milan di Berlusc… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Adriano Galliani e il Monza, Ariedo Braida e la Cremonese: la Serie A ritrova i colonnelli del Grande Milan di Berlusc… - PianetaMilan : .@acmilan, #Galliani: 'La promozione del #Monza difficilissima' #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Stroppa: «Promozione del Monza? Galliani e Berlusconi hanno aiutato» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

Ma non è finita qua: il Monza segue con interesse la vicenda legata a Junior Messias , l'esterno brasiliano in prestito dal Crotone alsi informerà con Maldini sulle decisioni future ...Stiamo parlando di Caldara, che non rientra nei piani del. Per il difensore c'è l'interesse del Monza. La squadra dipuò guardare anche ai giovani rossoneri, Daniel Maldini e Lorenzo ...Come riferito dalla "Gazzetta dello Sport", il Monza ha effettuato un sondaggio con la Sampdoria per Antonio Candreva. Un veterano della nostra Serie A, reduce da una stagione da 7 gol e 10 assist in ...Il difensore ex Inter avrebbe dato il via libera al trasferimento ai brianzoli a parametro zero, Galliani ci prova per il blucerchiato ...